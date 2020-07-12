Жители Гатчины лишились электричества из-за падения дерева

В Гатчинском районе Ленинградской области разбушевавшаяся стихия оставила жителей деревни Новосиверская без света.

Сильный порыв ветра сломал пополам дерево и повалил его на провода, которые обеспечивали подачу электричества большому количеству домов. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте», опубликовав соответствующие фотографии.

Местные жители жалуются, что половина улицы обесточена уже более суток, а проблема пока так и не решена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ветер сносил деревья и рекламные щиты в Петербурге. Порывы ветра достигали 20-24 метров в секунду. Падали деревья, рекламные щиты, а также другие шаткие конструкции. Из-за ухудшения погоды закрывались сады и парки. Была закрыта и дамба. К сожалению, из-за падения деревьев пострадали и несколько человек.