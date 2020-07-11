Ветер сносит деревья и рекламные щиты в Петербурге

Ветер сносит деревья и рекламные щиты в Петербурге
Рекламный щит на Вербной не выдержал порывы ветра. Фото: vk.com/spb_today

На Петербург 11 июля обрушился сильный ветер с порывами до 20-24 м/с. Стихию не выдержали деревья, рекламные щиты и строительные леса в разных районах города.

Так, близ пересечения улиц Вербной и Афонской упала часть рекламного щита. Конструкция завалилась на тротуар. Другая её часть все еще держится на столбе.

В Кронштадте стихию не выдержали строительные леса. От сильного ветра они рухнули на проезжую часть. На улице Ярослава Гашека в Петербурге с крыши сорвало лист жести.

«Он упал рядом с детской площадкой. Чудом не зацепило детей, которых и не было в такую погоду», — рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Упавшие деревья замечены в Курортном районе города, на улицах Атаманской, Брюсовской и близ железнодорожных путей недалеко от Нижнего Большого Суздальского озера.

Фото: vk.com/spb_today

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парки, сады и скверы Петербурга закрыли из-за непогоды. В городе ожидаются ливни, грозы и сильные ветра.

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