Парки и скверы Петербурга закрыли из-за ветра и гроз

Вход в парки и скверы закрыли из-за непогоды. Фото: комитет по благоустройству

Вход в парки и скверы закрыли из-за непогоды. Фото: комитет по благоустройству

Комитет по благоустройству принял решение закрыть парки, сады и скверы 11 июля. В Петербурге ожидаются ливни, грозы и сильные ветра.

Порывы ветра могут достигнуть 20 м/с, в прибрежных районах — 24 м/с. В целях безопасности доступ к зеленым территориям ограничили.

«До улучшения погодных условий недоступными для посетителей стали Юсуповский сад, Никольский сад, Таврический сад, Овсянниковский сад, Лопухинский сад, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой и другие», — сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Ветер может повалить деревья в садах и парках. Для того чтобы предотвратить последствия стихии, в Петербурге сформировано 20 аварийных дежурных бригад. На улицах работает более 400 единиц техники и 1 тыс. 50 человек.

Горожан призывают быть осторожными. При ухудшении погодных условий не парковать машины под деревьями, не посещать скверы, парки и сады.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий.