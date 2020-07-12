В Румынии ввели закон, запрещающий распространять неприятные запахи

На плохие запахи теперь можно жаловаться официально. Фото: Pixabay

На плохие запахи теперь можно жаловаться официально. Фото: Pixabay

Воздействовать на людей, которые способствуют появлению различных запахов, мешающих окружающим, смогут с помощью штрафов.

Речь идет о законе об ольфактивном (обонятельном) дискомфорте. Данный дискомфорт может негативно влиять на здоровье людей, а также природу.

Например, если соседи решили приготовить дурно пахнущую еду, а запах покинул пределы их квартиры и появился на лестничной клетке, чем потревожил жителей других квартир, кулинарам может грозить штраф. Максимальная сумма, на которую могут оштрафовать физических лиц оценена в €6,3 тысячи. Юридическим лицам максимально придется раскошелиться на €16,7 тысяч. Об этом сообщает агентство Agerpres.

Теперь компании, которые организовывают какую-либо деятельность, должны придерживаться определенного уровня ольфактивного дискомфорта, который предварительно установят управления по защите окружающей среды. В случае, если нормативы будут игнорироваться, организациям может грозить закрытие.

А обычным гражданам Румынии придется стараться сохранять друг с другом хорошие отношения, чтобы не влетать на круглые суммы из-за открытой двери на лестницу, через которую может распространиться неприятный запах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что собак научили распознавать коронавирус по запаху.