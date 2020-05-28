Собак научили распознавать коронавирус по запаху

Специалисты из Финляндии поделились ошеломительным открытием: сотрудники Университета Хельсинки научили собак распознавать больных коронавирусной инфекцией по запаху.
Сейчас биологи работают над тренировками специальных медицинских собак, которые используются при определении некоторых диагнозов, способствующих выявлению пневмонии COVID-19. Уже спустя несколько недель дрессировки участвующие в эксперименте собаки могли отличать мочу пациента с коронавирусом от мочи здорового человека.
Ученые называют скорость обучения и достижения животных «фантастическими», поскольку собаки почти никогда не ошибаются: их точность сравнима с точностью медицинских тестов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в китайском городе Ухань пес по кличке «Сокровище» несколько месяцев ждал своего хозяина возле клиники, в которой тот умер от коронавируса.