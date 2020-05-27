Пес по кличке «Сокровище» месяцами ждал в больнице хозяина, который умер от коронавируса

В китайском Ухане пес местного жителя, который заразился коронавирусом и умер, три месяца ждал своего хозяина в больнице.

Пожилого мужчину положили в больницу с диагнозом коронавирус в феврале 2020 года. Верный пес последовал за своим хозяином в медицинское учреждение и пробыл там три месяца, сообщает Oriental Daily News.

В начале апреля на него обратил внимание владелец супермаркета больницы.

Он назвал собаку «Сокровище». Пса стали каждый день подкармливать местные жители. Собака в знак благодарности оставалась иногда лежать у двери супермаркета и следила за порядком. К нему успели привыкнуть и медперсонал.

Для них пес «Сокровище» стал реалистичной версией Хатико.

«Хотя мы знаем, что пес не может говорить, мы также знаем, он все равно должен продолжать искать своего владельца», — рассказал владелец супермаркета.

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