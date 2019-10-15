Собака вернулась к хозяйке после 12 лет пропажи

Собака вернулась к своим хозяевам спустя 12 лет, она пропала в 2007 году. Все произошло в американском штате Флорида.

После долгих лет исчезновения 14-летний фокстерьер по имени Датчесс вернулась домой. Это случилось несколько недель назад. Путешественницу обнаружили волонтеры Humane Animal Rescue в 1,5 тыс. километров от дома.

У животного имелся микрочип, благодаря которому удалось найти ее владельца. Хозяйка преодолела большое расстояние, чтобы забрать пропавшую любимицу. Жительница не могла поверить, что животное нашлось спустя стольких лет.

Ранее в GazetaSPb сообщали о спасании собаки. Петербуржцы помогли енотовидному животному выбраться из реки.