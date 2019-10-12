Под Володарским мостом выловили енотовидную собаку

Точной информации о судьбе спасенного животного пока нет. Фото: https://vk.com/spb_today

Точной информации о судьбе спасенного животного пока нет. Фото: https://vk.com/spb_today

Прохожие заметили в воде «гражданку в полосатом купальнике», которая впоследствии оказалась енотовидной собакой.

Инцидент произошел сегодня, 12 октября. Информацию о нем опубликовали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» с просьбой откликнуться девушек, забравших животное.

Неравнодушные петербуржцы заметили зверя барахтающимся в Неве под Володарским мостом. В результате спасательной операции обошлось без пострадавших, как сообщают свидетели. По их словам, «пловчиху» обнаружили совсем выбившейся из сил. Вероятно, поэтому нелюдимое животное не противостояло помощи человека.

Енотовидную собаку намеревались забрать волонтеры, однако к этому моменту кто-то из прохожих уже взял пострадавшее животное домой.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в одном из домов Петербурга кот, застрявший в стеклопакете, провисел так около трех часов.