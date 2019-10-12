Домашний кот три часа висел в стеклопакете в Петербурге

В Северной столице спасатели доставали из ловушки кота, который застрял в стеклопакете. Хозяин около трех часов пытался высвободить животное самостоятельно, но после многочисленных попыток позвонил в службу спасения. К инциденту пытались привлечь пожарных, но там отказали. Время шло, а бедному животному становилось все хуже.

Прибывшие на место спасатели рассказали, что быстро обнаружили торчащего в окне кота.

«Жив. Бегом к машине, лестница, удавка, переноска на случай, если удастся вытащить наружу», — вспоминают сотрудники.

Как сообщили в сообществе «Кошкиспас» в соцсети «ВКонтакте», к моменту спасения кот уже был недовольным. Питомца удалось спустить внутрь помещения, он сразу пополз к стене. Задние лапы, казалось, уже отнялись.

Спасатели просят хозяев не медлить со спасением питомцев, потраченное время может плачевно сказаться на судьбе животного.

Ранее в GazetaSPb сообщали о спасении вороны. Птица застряла в фонарном столбе.