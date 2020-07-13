Иммунолог назвал тех, кто точно не подхватит коронавирус

По словам врача, некоторые люди могут избежать заражения коронавирусом, несмотря на контакт с заболевшим. Фото: Pixabay

По словам врача, некоторые люди могут избежать заражения коронавирусом, несмотря на контакт с заболевшим. Фото: Pixabay

Ежедневно медики выявляют новых инфицированных Covid-19. Врач-иммунолог назвал три категории людей, которых новый вирус обойдет стороной.

По словам доктора Николая Крючкова, к категории людей с низким или нулевым риском заражения относятся те, кто имеет сильный врожденный иммунитет. Он добавил, что при низкой вирусной дозе иммунитет не даст проникнуть дальше верхних дыхательных путей.

Как сообщили РИА Новости, специалист добавил, что другой тип людей – это те, кто переболел сезонными коронавирусными инфекциями. В организме уже имеются антитела, которые способны дать иммунный ответ.

Малая вероятность инфицирования также есть у тех, кто обладает в целом сильным организмом и не склонен к тромбозам. Человек, ими обладающий, может даже не заметить заболевания.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России провели более 23,2 млн тестов на Covid-19. На территории страны с начала пандемии коронавирус подхватили 727 162 человека.