В России провели более 23,2 млн тестов на Covid-19

В России провели более 23,2 млн тестов на Covid-19
За последние сутки в России провели 261 тысячу тестов на коронавирус. Фото: Pixabay

В России продолжают проверять граждан на коронавирус. В стране проведено уже более 23,2 млн тестов на выявление новой болезни.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, на данный момент под наблюдением специалистов из-за подозрения на Covid-19 в России находятся более 275 тыс. человек.

На территории страны с начала пандемии коронавирус подхватили 727 162 человека. Болезнь унесла жизни 11 335 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психологические изменения россиян из-за пандемии. До запрета на прогулки и путешествия вокруг них не было такого ажиотажа, который заметен в настоящее время.

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