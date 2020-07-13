Названы психологические изменения россиян из-за пандемии

Во время режима самоизоляции люди общались между собой через интернет, поэтому навыки общения никуда не исчезли. Фото: Pixabay

Во время режима самоизоляции люди общались между собой через интернет, поэтому навыки общения никуда не исчезли. Фото: Pixabay

Из-за карантина, введенного на фоне сложной эпидемиологической ситуации, россияне стали больше ценить личное пространство. Об этом рассказал специалист Кризисного центра в Челябинске, психолог Георгий Солодовников.

По его словам, изменились поведенческие привычки россиян. Они стали соблюдать дистанцию и чаще мыть руки. Во время режима самоизоляции люди общались между собой через интернет, поэтому навыки общения никуда не исчезли.

В беседе с «Российской газетой» специалист отметил, что до запрета на прогулки и путешествия вокруг них не было такого ажиотажа, который заметен в настоящее время . Кроме того, многие осознали, как легко лишиться работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне смогут компенсировать расходы, потраченные на удаленке. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы.