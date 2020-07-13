Россияне смогут компенсировать расходы, потраченные на удаленке

Россияне смогут компенсировать расходы, потраченные на удаленке
Эксперты отмечают, что рассчитать точную сумму компенсаций будет весьма проблематично. Фото: Pixabay

Граждане России смогут компенсировать связанные с удаленной работой расходы. Соответствующую законопроект поддержали в Минтруда.

Депутаты Госдумы в рамках этого документа предложили обязать работодателей возмещать расходы сотруднику, когда он трудится вне офиса. В частности, речь о расходах на электричество, амортизацию компьютера и другие.

Как сообщили «Известия», в настоящее время данный вопрос остается не урегулированным.

При этом законопроект не обязывает работодателя возмещать траты, однако позволяет сотрудникам и профсоюзам поднимать данный вопрос и включать необходимые пункты в трудовые договора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России назвали перспективные сферы для работы на удаленке. По словам экспертов, переход сотрудников на работу из дома повлечет за собой рост фирм, обеспечивающих техническую сторону данного процесса.

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