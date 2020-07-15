Дочь Анастасии Заворотнюк больше не хочет жить в доме матери

Дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала о переезде. Анна намерена съехать из особняка матери.

Девушка рассказала в своем Instagram-аккаунте, что все лето находилась за городом. По ее словам, совсем скоро ремонт в ее московской квартире закончится — именно тогда она и планирует покинуть дом матери.

Дочь российской актрисы подчеркнула, что жизнь за городом ей очень нравится. Только вдали от города, по ее словам, она может обрести гармонию и ощутить спокойствие. Однако ей не хватает кипящей жизни мегаполиса вокруг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дочь Заворотнюк рассказала о новом члене семьи. Девушка решила завести себе питомца. Подписчиков Анны умилил снимок с белым котенком.