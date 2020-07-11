Дочь Заворотнюк рассказала о новом члене семьи

Анна Заворотнюк активно ведет свои социальные сети и общается со своими фолловерами, рассказывая о событиях своей жизни.

Вчера, 10 июля, девушка обратилась к подписчикам и спросила, появляется ли у них иногда навязчивое желание завести домашнее животное. Заворотнюк рассказала, что у нее настал именно такой день.

Позднее, в ее Stories появилась фотография белого пушистого котенка. Девушка подписала снимок фразой «Как я жила без него».

Следовательно, можно сделать вывод, что Заворотнюк решила поддаться импульсу и завела себе питомца. Так что, в ее семье произошло очаровательное пополнение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дочь Заворотнюк потеряла часть волос после похода в салон красоты. Процедура окрашивания прошла неудачно, хотя мастер уверял, что все будет нормально. Девушка поделилась своим возмущением.