Дочь Заворотнюк потеряла часть волос после похода в салон красоты

Девушка хотела порадовать себя и покрасить волосы после того, как салоны красоты вновь начали работу. К несчастью, навести красоту не получилось — после процедуры появились неприятные последствия.

Анна Заворотнюк решила посетить один из модных столичных салонов. Как отметила девушка, его посещают различные звезды и медийные личности. В связи с этим, сомнений в профессионализме сотрудников не возникло. К сожалению, доверившись мастеру, дочь известной «Няни» лишилась части волос. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.

После нанесения краски, волосы замотали фольгой. Анна почувствовала неприятные ощущения (волосы нагрелись) и поделилась своим беспокойством с мастером. Он же уверил, что подобная реакция совершенно нормальна. После того, как краска была смыта, Заворотнюк увидела результат. Половина волос напоминала мочалку, а одна из прядей и вовсе осталась в руке после того, как девушка решила ее взять.

В итоге, денег за процедуру не взяли, а салон подарил средства по уходу, сообщив, что готов помочь с восстановлением. Девушка оказалась возмущена, ведь она совершенно не планировала стричь свои длинные волосы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дочь Заворотнюк прокомментировала состояние матери.