Дочь Заворотнюк прокомментировала состояние матери

Дочь Заворотнюк прокомментировала состояние матери
Анастасия Заворотнюк. Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня".

Она не часто делится последними новостями о самочувствии актрисы.

Об этом стало известно 2 апреля. Обо всем рассказала старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк. Девушка редко комментирует заболевание своей матери, но иногда отвечает на вопросы переживающих поклонников. Так, она заявил, что все хорошо, но никаких подробностей не предоставила.

Напоминаем, что слухи о заболевании Заворотнюк ходят уже несколько месяц. Семья знаменитости старается лишний раз не поднимать эту тему, хотя очевидно, что речь идет о серьезном недуге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочь Заворотнюк впервые поделилась переживаниями о болезни матери. Девушка объяснила, что хотела бы поделиться своими переживаниями с подписчиками, однако пока что для нее это слишком тяжело.

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