Дочь Заворотнюк впервые поделилась переживаниями о болезни матери

Дочь Заворотнюк впервые поделилась переживаниями о болезни матери
Коментаторы разделяют уверенность Анны в скорейшем выздоровлении её мамы. Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, впервые за время болезни матери поделилась переживаниями с подписчиками.

В субботу, 7 марта, 24-летняя Анна опубликовала в своем личном аккаунте в Instagram проникновенный пост, в котором рассказала подписчикам о самом сложном периоде в жизни. Она поблагодарила родных и близких, всех, кто поддерживает её и её семью в это тяжелое время.

Девушка объяснила, что хотела бы поделиться своими переживаниями с подписчиками, однако пока что для нее это слишком тяжело. «Я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама скоро поправится», — заключила дочь Заворотнюк.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что директор актрисы, Стас Христов, отказался комментировать исчезновение Заворотнюк из публичного пространства.

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Дочь Заворотнюк впервые поделилась переживаниями о болезни матери
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