Директор Заворотнюк отреагировал на слухи о ее пропаже

Актриса давно не выходит в свет, а ее семья отказывается называть диагноз.

Об этом стало известно 22 января. Обо всем рассказал директор Анастасии Заворотнюк в Telegram-канал «НеМалахов». Стас Христов заявил, что не собирается комментировать о пропаже артистки.

«Нет, я это не комментирую и вообще не в курсе, извините»,

— заявил он.

Напоминаем, что актриса, по предварительным данным, попала в больнице в августе 2019 года. Источники уверяют, что у Заворотнюк диагностировали рак. Родственники подтверждают, что звезда борется с болезнью, но с какой именно – говорить отказываются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подписчики массово отписываются от Заворотнюк. Каждый день из блога уходит около 500 подписчиков. Сейчас от имени артистки пишут ее родные.