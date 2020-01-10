Подписчики массово отписываются от Заворотнюк

Каждый день из блога уходит около 500 подписчиков. Сейчас от имени артистки пишут ее родные.

Об этом стало известно сегодня, 10 января. Обо всем сообщает «7дней». От блога Анастасии Заворотнюк массово отписываются поклонники – примерно по полтысячи человек в день.

Напоминаем, что по предварительным данным, актриса заболела раком и сейчас находится в больнице. Уже давно не появлялось ее новых фотографий, но иногда ее родные и близкие пишут обращения от имени Анастасии Заворотнюк. Фанаты просят больше подробностей, но семья звезды не рассказывает о ходе лечения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку. Родные и близкие больной недугом актрисы пожелали добра всем ее поклонникам и выразили надежду, что новый год станет для нее счастливым.