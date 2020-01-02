Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Российская актриса Анастасия Заворотнюк обратилась к своим поклонникам через родных, поблагодарив всех за поддержку и молитвы.

В Instagram-аккаунте, посвященном поддержке звезды, семья актрисы поблагодарила всех неравнодушных к судьбе Анастасии Заворотнюк, передав от нее огромный привет. Артистка также поблагодарила всех фанатов за душевное тепло, которое ей дарят.

Родные и близкие больной недугом актрисы пожелали добра всем ее поклонникам и выразили надежду, что новый год станет для нее счастливым.

Отметим, что семья актрисы по прежнему не давала каких-либо комментариев по поводу ее состояния здоровья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петр Чернышев впервые показал годовалую дочь Заворотнюк на ледовом шоу.