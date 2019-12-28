Петр Чернышев впервые показал годовалую дочь Заворотнюк на ледовом шоу

Фигурист Петр Чернышев, супруг тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, представил общественности их годовалую дочь Милу.
Это случилось во время московской премьеры ледового шоу «Спящая Красавица», в котором Петр исполняет одну из главных ролей. Первый показ состоялся в пятницу, 27 декабря, в спортивном комплексе «Мегаспорт». Маленькая Мила появилась в постановке вместе с папой, разделив ледовую сцену с именитыми спортсменами — Повиласом Ванагасом, Маргаритой Дробязко и Алиной Загитовой.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анастасия Заворотнюк, предположительно, страдающая от тяжелой формы онкологического заболевания, может вылечиться уже в начале следующего года. Об этом рассказал известный российский целитель Александр Ручкин в телепрограмме на канале НТВ. При этом он отметил, что актриса больна не раком.