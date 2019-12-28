Петр Чернышев впервые показал годовалую дочь Заворотнюк на ледовом шоу

Петр Чернышев впервые показал годовалую дочь Заворотнюк на ледовом шоу
Поклонники были крайне впечатлены умилительным эпизодом. Фото: Instagram @zvezdnoe_video

Фигурист Петр Чернышев, супруг тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, представил общественности их годовалую дочь Милу.

Это случилось во время московской премьеры ледового шоу «Спящая Красавица», в котором Петр исполняет одну из главных ролей. Первый показ состоялся в пятницу, 27 декабря, в спортивном комплексе «Мегаспорт». Маленькая Мила появилась в постановке вместе с папой, разделив ледовую сцену с именитыми спортсменами — Повиласом Ванагасом, Маргаритой Дробязко и Алиной Загитовой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анастасия Заворотнюк, предположительно, страдающая от тяжелой формы онкологического заболевания, может вылечиться уже в начале следующего года. Об этом рассказал известный российский целитель Александр Ручкин в телепрограмме на канале НТВ. При этом он отметил, что актриса больна не раком.

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