Целитель: Заворотнюк может поправиться уже в новом году

Целитель заявил, что актриса действительно больна, но у нее есть шансы вылечиться.

Российский целитель Александр Ручкин принял участие в программе телеканала НТВ и рассказал, каковы шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление. Он заверил, что актриса истощена – особенно пострадала ее нервная система. Несмотря на это, целитель считает, что примерно через три недели все должно наладиться. Ручкин убежден, что Заворотнюк пойдет на поправку и еще не раз порадует поклонников хорошими ролями.

Он также подчеркнул, что у актрисы нет онкологического заболевания, она просто пережила сильный стресс и нуждается в покое.

«Видимо, Анастасия перенесла какой-то большой стресс, было напряжение, ЦНС находится в коре головного мозга, она дала сбой»,

— заявил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рудковская отказалась от ЭКО после откровения врача о болезни Заворотнюк.