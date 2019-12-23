Рудковская отказалась от ЭКО после откровения врача о болезни Заворотнюк

Рудковская отказалась от ЭКО после откровения врача о болезни Заворотнюк
Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Он заявил, что связи между раком и ЭКО нет, но все равно не стал советовать продюсеру проходить через процедуру.

Об этом стало известно 23 декабря. Яна Рудковская и Евгений Плющенко отправились к врачу в рамках съемок шоу «ЯнаСупер». Пара давно хочет обзавестись еще одним ребенком – фигурист всегда мечтал о большой семье, но пока воспитывает только Гном Гномыча. Продюсер боится делать ЭКО, так как после процедуры в больнице оказывались Фриске, Хабенская, а сейчас там находится Заворотнюк. Бытует мнение, что процедура небезопасна.

«В мире родилось более 10 млн детей через ЭКО. Понимаете, какое количество стимуляций? Если бы обнаружили связь, нас давно бы прикрыли»,

— успокоил Рудковскую врач.

При этом эксперт не стал советовать продюсеру ЭКО, так как она уже несколько раз не смогла родить после искусственного оплодотворения. Плющенко обвинил супругу в том, что она «наоткладывалась».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рудковская появилась в Instagram Водяновой без фотошопа.

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