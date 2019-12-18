Рудковская появилась в Instagram Водяновой без фотошопа

Модель Наталья Водянова опубликовала в своем Instagram фотографию с благотворительного мероприятия, где она запечатлена с Яной Рудковской в весьма невыгодном для последней ракурсе.

На светском мероприятии, посвященном сбору средств в пользу благотворительного фонда «Обнаженные сердца», который поддерживает Наталья Водянова, Яна Рудковская выступала в роли организатора. Звезды отчитались о прошедшем вечере в Instagram, выложив одинаковые фотографии.

Казус «несовпадения» заключался в том, что на снимке в Instagram Водяновой Рудковская выглядит гораздо менее привлекательно и свежо, нежели на фотографии, опубликованной в её личном аккаунте в значительно отретушированном виде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Бузовой пришлось переспать с блогером Давидом Манукяном ради съемок клипа.