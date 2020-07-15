В июле в Россию поставили 11 тонн рыбы

Крупнейшие поставки поступали из Аргентины, Китая, Вьетнама и Турции.

В Управлении Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям рассказали об итогах первой половины июля. В общей сложности в страну было ввезено 84 тысячи тонн продукции животного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы управления в пунктах пропуска на границе внимательно изучали документацию товаров и проводили ветеринарный контроль.

Помимо рыбы, было ввезено 10 тысяч тонн мяса из разных стран (из них 3 тысячи тонн — это говядина и 2 тысячи тонн — птица).

Доставляли в Россию и молочную продукцию из республики Беларусь — 6,5 тысяч тонн молока и иных продуктов.

В ходе проведения осмотра всех поставок, специалисты не выявили никаких нарушений, поэтому продукция с успехом преодолевала пункты пропуска и отправлялась по своему дальнейшему маршруту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники Россельхознадзора пропустили в Петербург и Москву более 88 тонн ягод и фруктов.