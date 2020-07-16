На Институтском автоледи влетела в столб и перевернулась

На Институтском автоледи влетела в столб и перевернулась
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге легковой автомобиль влетел в фонарный столб и перевернулся на бок. К месту ДТП прибыли две машины скорой помощи и спасатели.

Авария случилась сегодня утром, 16 июля, на Институтском проспекте. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, иномаркой управляла девушка. Они уточнили, что сейчас она находится в салоне авто.

Информация о состоянии водителя пока не поступала. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Димитрова каршеринг угодил в припаркованные авто. Водитель арендованного транспорта повредил четыре машины.

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