На Димитрова каршеринг угодил в припаркованные авто

Во Фрунзенском районе Петербурга каршеринг повредил сразу четыре автомобиля. Водителя задержали.

Авария случилась сегодня утром, 16 июля, на пересечении улиц Будапештской и Димитрова. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

У арендованной машины марки Renault KAPTUR оказалась сильно повреждена передняя часть. Водителя авто опрашивают полицейские на месте ДТП.

Обстоятельства столкновения выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грузовик насмерть сбил женщину на «Нарве». Она переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшая погибла на месте происшествия.