Грузовик насмерть сбил женщину на «Нарве»

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием большегруза и женщины-пешехода. Последняя получила смертельные травмы.

Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Авария, в которой погиб человек, произошла в среду, 15 июля, на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе.

Предварительно, грузовик Scania сбил женщину, когда та переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшая погибла на месте происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кроссовер оказался на боку после ДТП на Пинегина, на месте все службы. Машины столкнулись на абсолютно пустой дороге. Водитель за рулем седана захотел отъехать от тротуара и не заметил двигающийся навстречу кроссовер.