Кроссовер оказался на боку после ДТП на Пинегиона, на месте все службы

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух машин. Один водитель не проявил внимательность, из-за чего второй оказался на боку.
Авария случилась сегодня утром, 15 июля, на пересечении улицы Пинегина и улицы Ольги Берггольц. Фото с места столкновения опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Машины столкнулись на абсолютно пустой дороге. Водитель за рулем седана захотел отъехать от тротуара и не заметил двигающийся навстречу кроссовер. Последний задел угол легковушки, заехал на капот и опрокинулся на левый бок.
На кадрах видно, что у кроссовера разбито лобовое стекло. На место приехали медики, спасатели и инспекторы ДПС.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль сбил светофор на Гражданском проспекте. У авто пострадала передняя часть.