Автомобиль сбил светофор на Гражданском проспекте

Неизвестно, как сигнальный электрический фонарь перенес такое падение.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Калининском районе, в ночь на среду, 15 июля, на пересечении Гражданского и проспекта и проспекта Непокоренных.

Водитель, управляющий машиной Kia, влетел на разделительную полосу и врезался в находящийся там светофор. Об этом сообщили очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Помимо этого, были опубликованы и фотографии произошедшего.

На снимках заметно, что последствия для автомобиля от столкновения все же имеются. Пострадала его передняя часть. Есть ли пострадавшие из людей — неизвестно. На место ДТП прибыли сотрудники дорожной полиции, которые выяснят все обстоятельства происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоциклист серьезно пострадал в ДТП с Chevrolet на КАД.