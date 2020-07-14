Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП с Chevrolet на КАД

На КАД произошло ДТП с мотоциклом. Фото: vk.com/motosolidaritydtp

На КАД произошло ДТП с мотоциклом. Фото: vk.com/motosolidaritydtp

В одну из больниц Петербурга 14 июля госпитализировали 51-летнего мотоциклиста. Мужчина попал в ДТП на внешнем кольце КАД.

Авария произошла около 11:40 на 103 км в Красногвардейском районе. По предварительным данным, мотоцикл Yamaha Drag Star столкнулся с автомобилем Chevrolet Orlando. Двигались они в попутном направлении.

«В результате ДТП водитель мотоцикла в тяжелом состоянии», — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Представители сообщества «Мотосолидарность ДТП» в соцсети «ВКонтакте» утверждают, что мотоциклист погиб после госпитализации. В УГИБДД информацию о смерти мужчины пока не подтвердили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении улиц Марата и Социалистической в Петербурге произошло ДТП с участием мотоциклиста. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.