На пересечении Марата и Солидарности иномарка отправила мотоциклиста в больницу

На пересечении Марата и Солидарности иномарка отправила мотоциклиста в больницу
Водитель иномарки не заметил мотоциклиста при повороте. Фото: vk.com/motosolidarity

В Петербурге на пересечении улиц Марата и Социалистической произошло ДТП с участием мотоцикла. По словам очевидцев, водителя двухколесного транспорта подбила легковушка.

Авария случилась в среду, 8 июля. Кадрами с места дорожного инцидента свидетели столкновения поделились в сообществе «Мотосолидарность официальная страница» социальной сети «ВКонтакте».

«Сбил мотоциклиста слева от себя», — написал автор записи.

Очевидцы также добавили, что водитель Hyundai Solaris выполнял поворот, но не заметил другого участника. В результате столкновения мотоциклист получил травмы, его госпитализировали.

Другие подробности случившегося не приводятся.

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