После смерти рабочего на стройке в Новогорелово возбудили дело

На стройке погиб рабочий. Фото: следственное управление СК РФ по Ленобласти

На стройке погиб рабочий. Фото: следственное управление СК РФ по Ленобласти

На строительной площадке в поселке Новогорелово в Ленинградской области произошел несчастный случай. С верхних этажей упал фасадный подъемник, в котором находились рабочие. Один из них скончался.

Падение произошло 16 июля. По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение техники безопасности.

«Четверо рабочих получили телесные повреждения различной степени тяжести, они доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». На месте работают и.о. руководителя следственного управления Роман Ананьев и следственно-оперативная группа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при обрушении башенного крана в Петербурге скончался рабочий.