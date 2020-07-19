В 13 районах Ленобласти в понедельник отключат свет

В 13 районах Ленобласти в понедельник отключат свет
Жители Ленобласти на несколько часов останутся без света. Фото: unsplash.com

В Ленинградской области 20 июля в плановом порядке отключат электроэнергию. Без света на несколько часов останутся жители 13 районов.

Филиал ПАО «Ленэнерго» проводит плановые работы по техническому обслуживанию электросетевых объектов. График опубликован на сайте компании.

Отключения затронут Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Кингисеппский, Ломоносовски, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский и Тосненский районы.

Без света с 9:00 до 17:00 останутся жители Окулово, Муратово, Алексино, Бережков, Сертолово, Мурино, частного сектора Пикколово, Щиьцово и других населенных пунктов, с 10:00 до 15:00 работы будут проводиться в деревни Куневичи, с 9:00 до 19:00 — на отдельных улицах Сосново, Приозерска, Синево-2, Веснино и т.д. Подробнее с графиком работ можно ознакомиться на сайте ПАО «Ленэнерго».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители деревни Новосиверская остались без света из-за упавшего дерева.

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