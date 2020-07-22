Член партии «Открытая Россия» Чупрунов снова был доставлен в полицию

В участок члена петербургского избиркома УИУ №1802 Павла Чупрунова забрали для проведения процедуры, которую он уже проходил.

Вечером 21 июля, к Чупрунову подошел полицейский и сказал, что ему необходимо вновь дать показания по ситуации произошедшей еще 1 июля. Чтобы не получить очередной протокол о неповиновении законному распоряжению, мужчина последовал в участок. Об этом Чупрунов рассказал в своем Facebook-аккаунте.

Напомним, в основной и последний день голосования по поправкам к Конституции, которое прошло 1 июля, Чупрунов на участок прийти не сумел. При нем не оказалось отрицательного результата на коронавирусную инфекцию, поэтому его от работы отстранил председатель комиссии. В итоге, он отправился в полицию для дачи объяснений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше 77% жителей Петербурга поддержали поправки к Конституции.