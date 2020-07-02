Больше 77% жителей Петербурга поддержали поправки к Конституции

Больше 77% жителей Петербурга поддержали поправки к Конституции
Названы предварительные итоги голосования в Петербурге. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Петербурге 77,66% человек проголосовали за поправки к Конституции РФ. Об этом свидетельствуют предварительные данные по итогам обработки 100% протоколов.

Против поправок выступил 21,63% или 624 тыс. 517 участников голосования. Итоги опубликованы в государственной автоматизированной системе «Выборы».

Участие в голосовании приняли 2,8 млн человек. Явка в Петербурге составила 74,74%.

В России, по данным ЦИК на 10 утра, обработано 100% протоколов. Внесений изменений в Конституцию РФ поддержали 77,92% человек. Против поправок проголосовали 21,27%. Явка составила около 65%. Жалоб на серьезные нарушения ЦИК не зарегистрировал.

Голосование по поправкам к Конституции проходило в течение недели. С 25 по 30 июня было организовано предварительное голосование, 1 июля состоялось основное. Официальные итоги голосования, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, будут подведены 3 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов подвёл итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ.

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