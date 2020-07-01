Беглов подвел итоги голосования по поправкам в Петербурге

Беглов также отметил, что голосование проходило на спаде эпидемии коронавируса, что поспособствовало высокой явке. Фото: gov.spb.ru

Беглов также отметил, что голосование проходило на спаде эпидемии коронавируса, что поспособствовало высокой явке. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о том, как прошло голосование по поправкам к Конституции на территории Северной столицы.

Градоначальник отметил, что петербуржцы показали себя сознательными и ответственными гражданами, что подтверждает, в том числе, «накал общественной дискуссии» вокруг темы поправок. Слова Беглова в среду, 1 июля, приводит пресс-служба администрации губернатора.

Кроме того, по мнению главы города, каждый житель Петербурга понимал, за что голосует. Беглов подчеркнул, что среди тех, кто пришел выразить гражданскую позицию, было много людей старшего поколения, которые осознают важность суверенитета и целостности государства. В то же время голосование посетили представители молодежи, ратующих за развитие гражданского общества, науку и высокие технологии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 1 июля Александр Беглов посетил избирательный участок и проголосовал по поправкам к Конституции.