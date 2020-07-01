Беглов проголосовал по поправкам в Конституцию

Александр Беглов на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Фото: gov.spb.ru

Александр Беглов на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов 1 апреля принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Свой голос он отдал на избирательном участке №153 в школе №12 на улице Кораблестроителей.

«По предварительным данным, на сегодняшний день проголосовало более 50% жителей города. Петербуржцы проявили политическую активность и ответственность, равнодушных не было», — сказал Беглов.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня и завершится 1 июля. В Петербурге на избирательных участках задействованы более 15 тыс. наблюдателей. Некоторые участки оборудованы средствами видеофиксации. За безопасностью в ходе голосования следят более 8 тыс. сотрудников полиции. Помощь в проведении оказывают представители корпуса «Волонтеры Конституции».

Голосование проходит в условиях пандемии коронавируса. По слова Беглова, на избирательных участках соблюдены меры безопасности. Пришедшим выдают маски и ручки. Потоки голосующих разделены по времени, чтобы избежать скопления народа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию РФ к 12:00 по московскому времени составила 57,43%.