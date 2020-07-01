Средняя явка по России на голосовании достигла 57,43%

Владимир Путин на голосовании по поправкам в Конституцию. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на голосовании по поправкам в Конституцию. Фото: kremlin.ru

Средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию РФ к 12:00 по московскому времени составила 57,43%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Активнее всего голосуют жители Тывы. Явка там составила 88,25%. Следом расположились Чечня и Кемеровская область с явкой 85,89% и 84,78% соответственно, пишет «РИА Новости» со ссылкой на онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ.

Явка в Петербурге по состоянию на 10:30 по местному времени составила около 60%.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Растянуть его на неделю решено в связи с пандемией коронавируса. Избирателям предлагается проголосовать «за» или «против» пакета поправок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участие в голосовании по поправкам в Конституцию принял президент России Владимир Путин.