Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ

Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Голос он отдал в основной день, 1 июля.

Путин приехал на избирательный участок 2151 в Российской академии наук, где он обычно голосует в ходе избирательных кампаний разного уровня, пишет «РИА Новости».

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня и завершится 1 июля. Растянуть его на неделю решено в связи с пандемией коронавируса для того, чтобы избежать скопления людей. По данным ЦИК РФ, явка по России к 10 утра 1 июля составила 55,27%.

Поправки к Конституции РФ внесены на голосование пакетом. Россиянам предлагаются два варианта ответа «да» или «нет».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за шесть дней в Ленинградской области по поправкам в Конституцию проголосовали более 771 тыс. человек или 56,65%.