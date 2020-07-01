Больше 56% жителей Ленобласти проголосовали по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию в Ленинградской области. Фото: lenobl.ru

Голосование по поправкам в Конституцию в Ленинградской области. Фото: lenobl.ru

За шесть дней 771 тыс. 978 жителей Ленинградской области проголосовали по поправкам в Конституцию РФ. Явка составила 56,65%.

Голосование проходит с 25 июня по 1 июля. В Ленинградской области открыт 991 участок. На 147 из них применяются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

«Голосование проводится с соблюдением всех санитарных норм и правил», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Избирательные участки 1 июля открылись в 8 утра. Как напомнили в пресс-службе, отдать голос жители Ленобласти также могут на дому. Для этого необходимо до 17 часов подать в УИК по месту регистрации или месту нахождения соответствующее заявление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Работать они будут до 20:00.