В Петербурге открылись участки для голосования по правкам в Конституцию

Это последняя возможность высказать свое мнение.

В эту среду, 1 июля, состоится основном день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Оно длится уже неделю и сегодня подходит к своему завершению. Участки открыли в 8 часов утра и работать они будут до 8 часов вечера. Отмечается, что почти на всех голосующих закупили медицинские маски и перчатки, чтобы обеспечить безопасность во время пандемии коронавируса.

Напоминаем, что на 30 июня на голосование в Санкт-Петербурге сходили 1,8 миллиона человек, а в Ленинградской области – 632,4 тысячи граждан.

Ожидается большой наплыв людей, поэтому были подготовлены дополнительные урны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что представитель ВОЗ осталась довольна безопасностью проведения голосования по поправкам к Конституции.