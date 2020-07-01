Представитель ВОЗ осталась довольна безопасностью проведения голосования по поправкам к Конституции

Представитель ВОЗ осталась довольна безопасностью проведения голосования по поправкам к Конституции
В России проходит голосование по поправкам к Конституции. Фото: Baltphoto

Мелита Вуйнович, являющаяся представителем ВОЗ в России, оценила принятые на избирательных участках санитарные меры.

В эфире телеканала «Россия 24» Вуйнович отметила, что все правила соблюдаются, организован правильный проход граждан, а также проводится необходимая дезинфекция.

Отметила представитель и то, что очень важно, чтобы граждане, имеющие симптомы коронавирусной инфекции не приходили голосовать лично. В связи с этим, сегодня, 1 июля, на избирательных участках следует соблюдать социальную дистанцию.

В настоящий момент в России проходит голосование по поправкам к Конституции. Изначально оно должно было состояться 22 апреля. Позднее, дату перенесли на 1 июля. Ради обеспечения безопасности граждан было принято решение о проведении голосования в течении недели. Также, возможностью онлайн-голосования наделили граждан нескольких регионов — Москвы и Нижегородской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что онлайн-голосование по поправкам к Конституции завершено.

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