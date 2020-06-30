Онлайн-голосование по поправкам к Конституции завершено

Показатель явки составил 93,02%.

Голосовать удаленно могли москвичи и нижегородцы. В общей сложности, для принятия участия в голосовании жителями Москвы было отправлено около миллиона заявлений, а жителями Нижегородской области — 140 тысяч.

Старт голосованию в онлайн-формате был дан 25 июня в 10:00. Завершилось оно сегодня, 30 июня, в 20:00 по московскому времени. Сделать свой выбор можно было через портал Госуслуг и сайт mos.ru.

Согласно информации, которая транслировалась на табло в оперштабе по наблюдению за голосованием, общая явка составила 93,02%. Задействованы были 1,1 миллион электронных бюллетеней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин призвал россиян участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Завтра, 1 июля, последний день для голосования. Напомним, оно длилось неделю в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Данное решение позволило избежать столпотворений на участках.