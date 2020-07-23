В Кремле рассказали, как Россия будет открывать границы

В Кремле рассказали, как Россия будет открывать границы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос об открытии границ. Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет открывать границы по принципу взаимности.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на Дмитрия Пескова, сейчас власти обсуждают вопросы по открытию границ с иностранными партнерами. Однако на данный момент нет ни одного конкретного решения.

По словам пресс-секретаря президента, Россия будет осуществлять открытие границ на основе взаимности.

Он отметил, что этим вопросом занимаются в правительстве страны и его штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, что из-за пандемии Россия с 27 марта полностью перекрыла международные границы, исключением стали лишь рейсы для возвращения россиян на родину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финляндии объяснили, в каком случае границы для России вновь будут открыты.

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