В Гидрометцентре сообщили о приходе аномальной жары в ряде регионов РФ

В Гидрометцентре сообщили о приходе аномальной жары в ряде регионов РФ
На севере сейчас аномальная жара. Фото: Pixabay

Аномальная жара пришла в несколько российских регионов на севере страны.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на Гидрометцентр, в этом году аномальное тепло решило наведаться к жителям именно северных регионов. Климатическая норма на севере страны сейчас сильно превышена.

Так, в Якутии до конца текущей недели будет держаться жаркая погода на уровне около +31 градуса. Это превышает климатическую норму на 14 градусов.

Также высокие температуры прогнозируют в Архангельской области и республике Коми. Там температура будет составлять +24…+26 градусов.

Жителям многих других регионов, где было жарко в июле, остается лишь надеяться на теплую погоду. По словам синоптиков, причина возвращения прохлады в регионы заключается в циклонах, которые сейчас находятся в атмосфере над центром европейской части России и северо-западом. Уходить они пока не собираются, поэтому в июле так много осадков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода в августе.

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