Главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода в августе

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, какая погода ждет жителей города и области в конце июля и августе.

Согласно прогнозу синоптика, который он представил в ходе пресс-конференции «Интерфакса», с 24 июля в Петербург и Ленобласть возвращается теплая погода, которая будет радовать местных жителей до конца месяца. Дожди будут идти до 26 июля, а после погода установится на уровне +22…+27 градусов. Осадки покинут регион всего на три-четыре дня, а после вернутся обратно.

Последний месяц лета отличится аномальным теплом. Осадков особо не будет — возможны только кратковременные дожди.

Днем температура за окном будет держаться на уровне +18…+23 градусов, а в отдельные дни воздух будет прогреваться до +28 градусов. Но циклон и антициклоны скорректируют температуру от 13 до 17 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы 20 июля пережили самый жаркий день месяца.