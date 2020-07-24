Двоих мальчиков избила безработная в Петербурге

Дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Все случилось накануне, 23 июля. Как стало известно gazeta.spb.ru, двое детей обратились в травматологический пункт за помощью. У шестиклассников были закрытая черепно-мозговая травмы, сотрясение головное мозга и ушибы лица. Мальчики рассказали, что их избила безработная жительница проспекта Науки – обстоятельства инцидента выясняются. Оба ребенка находятся в удовлетворительном состоянии. Одного из них отпустили домой, другому придется полечиться в больнице.

Сотрудники правоохранительных органов уже в курсе инцидента. Они изучают видеоматериалы в места происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка, избившая полицейского в участке, отделалась «условкой». Пшеничная согласилась в предъявленным обвинением. В итоге суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно.