Петербурженка, избившая полицейского в участке, отделалась «условкой»

Петербурженка напала на полицейского с кулаками. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербурженка напала на полицейского с кулаками. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Красногвардейский районный суд вынес приговор в отношении местной жительницы, устроившей пьяный дебош в местном отделении полиции.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Горожанка Мария Пшеничная проходила обвиняемой по делу о нападении на представителя власти.

Все произошло ранним утром 15 июня в 66 отделе полиции в Красногвардейском районе. Туда была доставлена обвиняемая за мелкое хулиганство. Стоит отметить, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В отделе петербурженка два раза ударила полицейского по лицу, а также напала на него с пластмассовым контейнером.

Пшеничная согласилась в предъявленным обвинением. В итоге суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заплевавшая и пнувшая в пах полицейского петербурженка заплатит крупный штраф.